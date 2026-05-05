Investimenti strategici e crescita record l' aeroporto d' Abruzzo è leva di sviluppo

Negli ultimi anni, l’aeroporto d’Abruzzo ha visto un incremento significativo delle attività, con investimenti strategici che hanno contribuito a una crescita record. La regione ha promosso interventi mirati per rafforzare la struttura, puntando su una visione di sviluppo industriale. La gestione e le decisioni prese negli ultimi tempi hanno portato a un rafforzamento della posizione dell’aeroporto come elemento chiave per l’economia locale.

“Parlare dell’aeroporto d’Abruzzo significa parlare di un lavoro importante che la giunta regionale dell’Abruzzo ha portato avanti in questi anni con una visione industriale e di sviluppo caratterizzata da determinazione e continuità". Questo il commento dell’assessore regionale alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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