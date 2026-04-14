Abruzzo | nuovo patto edilizia la Edilcassa diventa leva di sviluppo

Le parti sociali dell’edilizia in Abruzzo hanno firmato giovedì 10 aprile un nuovo accordo integrativo regionale presso la sede del Collegio Costruttori ANIEM di Teramo. L’intesa riguarda le piccole e medie imprese del settore edile e mira a rafforzare il rapporto tra imprese e istituzioni locali. La firma di questo patto segna un passo importante per il settore, che si impegna a sviluppare nuove strategie di crescita.

Le parti sociali dell’edilizia abruzzese hanno siglato giovedì 10 aprile presso la sede del Collegio Costruttori ANIEM di Teramo un nuovo accordo integrativo regionale per le piccole e medie imprese del settore. Il documento, frutto del confronto tra le organizzazioni datoriali Confapi ANIEM Abruzzo, rappresentate da Bruno Facciolini, Enzo Marcozzi e Carlo Iarossi, e i sindacati Feneal UIL con Louis Panza, Filca CISL con Giancarlo De Sanctis e Fillea CGIL con Riccardo Zelinotti, non si limita a un semplice aggiornamento salariale, ma introduce un modello di gestione territoriale basato sulla valorizzazione della Edilcassa. Un primato territoriale che trasforma il contratto in politica industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: nuovo patto edilizia, la Edilcassa diventa leva di sviluppo Pestilli (cpo): “La parità di genere è una leva di sviluppo per l’Abruzzo”La presidente della Commissione pari opportunità sottolinea l’importanza crescente dell’imprenditoria femminile nel tessuto economico regionale e...