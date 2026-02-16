Banche italiane | utili record a 27,8 miliardi nel 2025 ora focus su investimenti strategici e crescita sostenibile

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le banche italiane hanno registrato utili record da 27,8 miliardi di euro nel 2025, un risultato che riflette una forte ripresa dopo anni di difficoltà. Questa crescita si è tradotta in un aumento delle strategie di investimento e di attenzione alla sostenibilità. Le banche stanno ora puntando a rafforzare i loro progetti a lungo termine, in un mercato sempre più competitivo.

Banche Italiane al Top: Utili Record nel 2025, Ora la Sfida è Investire nel Futuro. Le principali banche italiane hanno chiuso il 2025 con utili complessivi da record, raggiungendo i 27,8 miliardi di euro. Questo risultato, sostenuto principalmente dalla crescita delle commissioni, apre un dibattito sulla necessità di indirizzare questi profitti verso investimenti strategici per affrontare le sfide future e sostenere la crescita economica del Paese. Un Anno di Contrasti: Tra Crescita delle Commissioni e Margini Sotto Pressione. Il 2025 si è rivelato un anno di svolta per il settore bancario italiano, con una performance economica che ha superato le aspettative.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

L’eldorado delle banche: nel 2025 maxi-utili da quasi 28 miliardi

Nel 2025, cinque grandi banche italiane hanno totalizzato quasi 28 miliardi di utili, segnando un aumento del 10,6% rispetto all’anno prima.

Xenia punta a crescita economica con investimenti strategici nel turismo internazionale per il 2025

Xenia punta a crescere nel turismo internazionale, investendo in modo deciso per il 2025.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Banche italiane: utili record nel 2025, ma oltre 8 mila posti di lavoro persi; Gli utili delle banche italiane sono il termometro di un sistema a rischio; Banche, anche nel 2025 utili record (a 28 miliardi): crescono del 10% mentre cala il costo del personale; Utili record ma costi alti per i correntisti: perché le banche sono sempre più ricche.

Banche italiane, gli utili sono al picco dopo il record del 2025? Ecco i dati e le prospettive del settore secondo Value PartnersI sette maggiori istituti italiani registrano un record di profitti nel 2025 a 28 miliardi. Le commissioni compensano il calo del margine di interesse. Quest’anno il focus sarà sui costi, osserva Valu ... milanofinanza.it

Utili record ma costi alti per i correntisti: perché le banche sono sempre più riccheCommissioni alte per i clienti, meno prestiti e 8.000 posti di lavoro in meno. Eppure le big 5 scoppiano di salute, anche a Piazza Affari: cosa c'è dentro i loro bilanci ... today.it