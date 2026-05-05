Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur e l’impegno per l’economia circolare

Intesa Sanpaolo ha rinnovato la partnership con la Fondazione Ellen MacArthur, organizzazione internazionale che promuove l’economia circolare. La collaborazione dura da dieci anni e si è consolidata nel tempo con un accordo quadriennale firmato di recente. La banca e la fondazione continuano a lavorare insieme per sostenere iniziative legate alla transizione verso modelli economici più sostenibili.

La Strategic Partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso l’economia circolare, compie dieci anni e si rinnova con la firma di un nuovo contratto di collaborazione quadriennale. Intesa Sanpaolo Innovation Center continuerà a coordinare la collaborazione in qualità di centro di competenza del Gruppo Intesa Sanpaolo sulla circular economy, leva strategica per orientare innovazione, investimenti e creazione di valore. Il modello economico-produttivo circolare slega lo sviluppo economico e sociale dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili ed è universalmente riconosciuto come fattore strategico di competitività industriale, sicurezza delle risorse e resilienza economica.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur e l’impegno per l’economia circolare Notizie correlate Intesa Sanpaolo rilancia sull’economia circolare: rinnovo con la fondazione Ellen MacArthurIntesa Sanpaolo rinnova la partnership strategica con la fondazione Ellen MacArthur, punto di riferimento internazionale per la transizione verso... Tennis, Intesa SanPaolo rinnova sostegno alle Nitto Atp Finals per i prossimi 5 anniIntesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno alle Nitto Atp Finals, confermando il ruolo di Host Partner della manifestazione anche per il quinquennio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno alle Nitto Atp Finals per i prossimi cinque anni; Intesa e Atp altri 5 anni insieme, con Milano indietro Torino blinda il futuro delle Finals nel 2030; Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con le ATP Finals. Cirio: Iniezione di fiducia; Intesa Sanpaolo rinnova con le Nitto Atp Finals: altri cinque anni da Host Partner. Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Ellen MacArthur FoundationLa strategic partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation compie dieci anni e si rinnova con la firma di un nuovo contratto di collaborazione quadriennale. (ANSA) ... ansa.it ECONOMIA CIRCOLARE, INTESA SANPAOLO RINNOVA PARTNERSHIP CON FOND. ELLEN MACARTHUR (1)Roma, 5 mag – La strategic partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso l’economia circolare, compie dieci anni ... 9colonne.it #Investors #IntesaSanpaolo Intesa Sanpaolo vara i nuovi piani di incentivazione a lungo termine per le persone del Gruppo group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/co… x.com Uilca gruppo Intesa Sanpaolo nelle piazze. Alla manifestazione del Primo Maggio a Bologna, Angelo Musone ha lanciato un messaggio chiaro: lavoro significa diritti, dignità e rispetto. Non basta lavorare, serve farlo in condizioni giuste, con stabilità e riconosc - facebook.com facebook