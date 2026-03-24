A Miart, il gruppo bancario ha allestito una mostra dedicata a due artisti di rilievo. Sono stati esposti lavori di Robert Ryman e Mario Schifano, con una selezione curata appositamente per l’evento. La manifestazione si inserisce nel programma della fiera dedicato all’arte contemporanea. La mostra si svolge in una delle aree espositive della fiera, accessibile al pubblico durante le giornate della manifestazione.

La mostra “Ryman Schifano, Standard Variations. 1960 - 1970: improvvisazioni controllate dal modale al monocromo” parte dall’area lounge della banca in fiera, dove sono esposti i capolavori Analogo (1961) di Mario Schifano e Winsor 20 (1966) di Robert Ryman selezionati dalla collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte delle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo, e ha una ideale prosecuzione alle Gallerie d’Italia, dove è possibile ammirare in Sala Manzoni la monumentale Surface Veil IV di Robert Ryman, e nel caveau - eccezionalmente aperto al pubblico su prenotazione nei giorni di miart – una selezione di opere di Ryman e Schifano dalle collezioni del Gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intesa Sanpaolo a Miart con un omaggio a Schifano e Ryman

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