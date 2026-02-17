Lic-Eco | il progetto sull' economia circolare come compagna di scuola

17 feb 2026

Hanno partecipato cinque aziende associate a Cisambiente: Greenthesis Group e Igers (focalizzate sul riciclo del tessile), Gruppo Iren e BTT Italia (sull’estrazione dei metalli dai rifiuti elettronici) ed Estra S.p.A. per il settore energetico L’economia circolare è entrata nel complesso scolastico Iiss "Città di Sansepolcro” grazie al progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria, che offre agli studenti una formazione sull’ambiente e sulle opportunità professionali del settore. Il primo incontro, svoltosi il 16 febbraio, ha coinvolto 80 studenti delle quarte classi liceali e sarà seguito da un secondo appuntamento il 23 febbraio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria

Il progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria ha portato l’Economia Circolare nelle scuole, dopo che l’associazione ha deciso di coinvolgere gli studenti dei licei per sensibilizzarli sulle pratiche sostenibili.

Laboratori di riciclo e decorazioni natalizie nel carcere: il progetto per l'economia circolare tra i detenuti

