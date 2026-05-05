Intervista con il vampiro il mito prende vita al teatro

Al teatro si porta in scena una storia che affonda le radici in un mito antico e universale. La figura del vampiro, conosciuta attraverso libri e film, ha anche una lunga presenza nelle cronache di secoli passati e nelle paure condivise dalla società. Questa rappresentazione teatrale esplora aspetti che vanno oltre la finzione, mettendo in luce elementi di un racconto che ha attraversato generazioni.

Roma – Cosa si nasconde davvero dietro la figura del vampiro? Non solo letteratura e cinema, ma secoli di cronache, paure collettive e casi reali. Domenica 10 maggio alle ore 18.30, il Teatro Torpignattara di Roma ospiterà Intervista con il Vampiro, una conferenza-spettacolo ideata e condotta da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, direttore artistico, regista e drammaturgo di Grand Guignol de Milan. Uno spettacolo che rompe i confini tradizionali della scena per trasformarsi in un viaggio immersivo e stratificato nella figura del vampiro: non solo icona dell’immaginario gotico, ma presenza radicata nella storia, nel folklore e persino nella criminologia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Intervista con il vampiro”, il mito prende vita al teatro Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Rocco Anelli, l’intervista al regista di Animalia: "Una poesia apocalittica con corpi, olio e mito”Rocco Anelli parla come scrive: con immagini forti, visioni nette, e una sincerità che non chiede permesso. Intervista col vampiro 3: Lestat diventa una rock star nel trailer dei nuovi episodiSam Reid è tornato nel mondo creato da Anne Rice in occasione del nuovo capitolo della serie, intitolato The Vampire Lestat. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Intervista con il vampiro: il mito prende vita a teatro tra storia, oscurità e criminologia; Intervista con il Vampiro a Roma: tra storia, mito e criminologia; I migliori film in streaming interpretati da Kirsten Dunst; Dietro l'ambiguità morale di The Blood of Dawnwalker. Intervista con il Vampiro, a Roma il mito tra teatro, storia e criminologiaA Roma lo spettacolo Intervista con il Vampiro al Teatro Torpignattara: un viaggio tra mito, storia, folklore e criminologia ... radiocolonna.it Vampiri tra mito e realtà, al Teatro Torpignattara di Roma una conferenza-spettacolo indaga il lato più oscuro della leggendaA Roma arriva Intervista con il Vampiro: domenica 10 maggio un appuntamento teatrale originale racconta le origini storiche del vampirismo ... meridiananotizie.it Un "don" decisamente genovese "doc"... Intervista a Don Roberto Fiscer. Il prete influencer racconta la sua storia. Vent’anni fa lasciò il lavoro, la fidanzata e cancellò i tatuaggi per farsi prete. Oggi si divide tra la parrocchia, le carceri, gli ospedali e la scuola... - facebook.com facebook Intervista #Rossato: "Ai Playoff con il serbatoio pieno. Faremo di tutto" x.com