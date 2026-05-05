Intervista con il vampiro il mito prende vita al teatro

Da romadailynews.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro si porta in scena una storia che affonda le radici in un mito antico e universale. La figura del vampiro, conosciuta attraverso libri e film, ha anche una lunga presenza nelle cronache di secoli passati e nelle paure condivise dalla società. Questa rappresentazione teatrale esplora aspetti che vanno oltre la finzione, mettendo in luce elementi di un racconto che ha attraversato generazioni.

Roma – Cosa si nasconde davvero dietro la figura del vampiro? Non solo letteratura e cinema, ma secoli di cronache, paure collettive e casi reali. Domenica 10 maggio alle ore 18.30, il Teatro Torpignattara di Roma ospiterà Intervista con il Vampiro, una conferenza-spettacolo ideata e condotta da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, direttore artistico, regista e drammaturgo di Grand Guignol de Milan. Uno spettacolo che rompe i confini tradizionali della scena per trasformarsi in un viaggio immersivo e stratificato nella figura del vampiro: non solo icona dell’immaginario gotico, ma presenza radicata nella storia, nel folklore e persino nella criminologia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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