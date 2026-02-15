Rocco Anelli l’intervista al regista di Animalia | Una poesia apocalittica con corpi olio e mito

Rocco Anelli ha raccontato come il suo cortometraggio Animalia sia nato dall’ispirazione di un’immagine forte: corpi coperti di olio che si fondono con elementi mitici e ambienti post-industriali. La sua regia vuole mostrare un mondo in trasformazione, dove i desideri queer si intrecciano a una natura che cambia in modo inquietante. Anelli ha spiegato che il film rappresenta una poesia apocalittica, fatta di scene intense e simboli potenti, girate in location abbandonate e desolate.

Rocco Anelli parla come scrive: con immagini forti, visioni nette, e una sincerità che non chiede permesso. Pugliese, classe 1993, cresciuto tra le campagne di Noicattaro e le fabbriche sullo sfondo di Bari, è un regista, autore teatrale e filmmaker queer che non ha mai separato il personale dal politico, né il corpo dall’immaginario. Animalia, il suo ultimo cortometraggio, è stato presentato come evento collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ed è chiaro che non si tratta di un semplice film, ma di un oggetto strano, potente, viscerale. Girato in bianco e nero, in formato quadrato, e punteggiato da esplosioni di colore dosate come epifanie, Animalia è ambientato in un mondo senza acqua, contaminato dall’“oil” – parola chiave del film, che è al tempo stesso olio sacro e scarto industriale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

