Sam Reid è tornato nel mondo creato da Anne Rice in occasione del nuovo capitolo della serie, intitolato The Vampire Lestat. Il 7 giugno arriverà sugli schermi di AMC e AMC+ la serie The Vampire Lestat, di cui è stato condiviso online il trailer, ovvero la terza stagione di Intervista col vampiro. Lo show tratto dai romanzi di Anne Rice cambierà infatti titolo in occasione dell'arrivo delle puntate inedite che continueranno la storia del famoso vampiro. Cosa racconterà la stagione 3 della serie In The Vampire Lestat, l'attore Sam Reid sarà nuovamente Lestat de Lioncourt, ormai arrivato a 265 anni di 'vita'. Il protagonista viene ritratto negli anni in cui è una rock star e viene mostrato mentre si esibisce sul .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Intervista col vampiro 3: Lestat diventa una rock star nel trailer dei nuovi episodi

Notizie correlate

Intervista col Vampiro, ora la serie tratta dal libro di Anne Rice diventa "The Vampire Lestat"La terza stagione di Intervista col Vampiro, ora intitolata The Vampire Lestat, introdurrà un nuovo capitolo dell'universo creato da Anne Rice,...

La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Top Gun 3 è ufficialmente in lavorazione: Tom Cruise è pronto a tornare a volare nei panni di Maverick; Le migliori serie tv da vedere: i consigli di Sorrisi.

Intervista col vampiro 3: Lestat diventa una rock star nel trailer dei nuovi episodiSam Reid è tornato nel mondo creato da Anne Rice in occasione del nuovo capitolo della serie, intitolato The Vampire Lestat. Il 7 giugno arriverà sugli schermi di AMC e AMC+ la serie The Vampire ... movieplayer.it

Intervista col vampiro streamingScopri dove vedere Intervista col vampiro in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Intervista col vampiro in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la ... comingsoon.it

Scafatese, Aliberti: "Prima gara in serie C ad Agropoli, poi sempre a Scafati" - GUARDA L'INTERVISTA #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

Su @Libero_official la mia intervista in cui parlo dell’esperienza da presidente della @Regione_Sicilia e di #politica. #governoSchifani #andiamoavanti #RegioneSiciliana x.com