Intervista a Monica Dibilio neo eletta coordinatrice regionale di ORA! in Emilia-Romagna

È stata eletta coordinatrice regionale di ORA! in Emilia-Romagna, dopo un percorso di crescita che ha portato il partito da semplice associazione a forza politica diffusa sul territorio. In un anno, il partito ha sviluppato un’identità autonoma rispetto alle figure che lo hanno fondato, incluso il tentativo di candidarsi a sindaco di Bologna, che si è concluso prima di arrivare alle urne.

In un anno il partito è passato da associazione a forza politica presente sul territorio, con una identità sempre più autonoma rispetto alle figure che l'hanno lanciato, compreso Alberto Forchielli (il cui tentativo di candidarsi a sindaco di Bologna si è concluso ancora prima di concretizzarsi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alessandro Rinaldi neo coordinatore dei Giovani della Lega in Emilia Romagna Leggi anche: Bedonia apre il Campionato Regionale Enduro FMI Emilia-Romagna