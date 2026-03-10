Alessandro Rinaldi neo coordinatore dei Giovani della Lega in Emilia Romagna

Il 7 marzo all’Hotel Regency di Bologna si è tenuto il Congresso della Lega Giovani Emilia, durante il quale è stato eletto il nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile del partito. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti del settore giovanile del partito in regione. La nomina di Alessandro Rinaldi come coordinatore è stata annunciata ufficialmente al termine della sessione.

E' Alessandro Rinaldi, capogruppo in consiglio comunale a Reggio Emilia, che nel nuovo incarico succede a Tommaso Vergiati, che lascia il mandato dopo 6 anni.