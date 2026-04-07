Bedonia apre il Campionato Regionale Enduro FMI Emilia-Romagna

Il borgo di Bedonia si prepara ad accogliere la prima tappa del Campionato Regionale Enduro FMI Emilia-Romagna 2026, prevista per domenica 12 aprile. L’evento rappresenta l’inizio ufficiale del torneo, che si svolgerà su un totale di cinque tappe nel corso dell’anno. La manifestazione si svolgerà nel territorio dell’Appennino parmense e sarà dedicata alla memoria di E.

Il Moto Club Taro Taro Taro organizza la prima tappa Memorial E. Cordani: domenica 12 aprile, motori e passione sull'Appennino parmense Sarà Bedonia ad alzare il sipario sul Campionato Regionale Enduro FMI Emilia-Romagna 2026. Domenica 12 aprile, il borgo dell'Appennino parmense ospiterà la prima delle cinque prove in calendario, dedicata alla memoria di E. Cordani e organizzata con passione e competenza dal Moto Club Taro Taro Taro. Piloti provenienti da tutta la regione si sfideranno su percorsi fuoristrada tra i boschi e le strade sterrate che caratterizzano questo angolo di Appennino, in una gara che unisce tecnica, resistenza e spettacolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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