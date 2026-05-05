Interrogatorio alle gemelle Cappa | tensione e un imprevisto che cambia i tempi

Le gemelle Cappa sono state ascoltate in un interrogatorio nel quadro delle indagini sul delitto di Garlasco. Durante l’audizione, si sono verificati momenti di tensione e si è verificato un imprevisto che ha modificato i tempi dell’interrogatorio. Gli investigatori hanno raccolto informazioni relative agli accertamenti genetici e alle frequentazioni della famiglia Poggi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti delle dichiarazioni.

Nell’ambito del nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata anche sulle gemelle Cappa, chiamate a fornire elementi utili nell’ambito degli accertamenti genetici e delle ricostruzioni delle frequentazioni legate alla famiglia Poggi. Le due donne, che non risultano indagate, sono state inserite nel lungo elenco di persone sottoposte a verifiche e comparazioni del DNA disposte dalla Procura di Pavia, nell’ambito di un maxi incidente probatorio che punta a chiarire eventuali contaminazioni o contatti con la scena del crimine. L’interrogatorio in caserma La loro presenza in caserma avrebbe dovuto seguire un iter relativamente rapido, legato a formalità e raccolta di informazioni tecniche.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Interrogatorio alle gemelle Cappa: tensione e un imprevisto che cambia i tempi Notizie correlate L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: sono attese alle 10 in ProcuraMilano, 5 maggio 2026 – E’ arrivata ieri a sorpresa la convocazione per oggi alle 10 alla caserma Montebello, in via Monti, a Milano come testimoni... L’interrogatorio in diretta delle gemelle Cappa: saranno sentite come testimoni sull’omicidio della cuginaMilano, 5 maggio 2026 – E’ arrivata ieri a sorpresa la convocazione per oggi alle 10 alla caserma Montebello, in via Monti, a Milano come testimoni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procura a Pavia: interrogatori prima del fine indagini; Non solo Sempio, anche le sorelle Cappa interrogate domani sul caso Garlasco; Garlasco, colpo di scena: interrogatorio anche per le gemelle Cappa e per Marco Poggi, fratello di Chiara. Delitto di Garlasco, le gemelle Cappa sentite dai pm sull'omicidio della cugina: la direttaLe due sorelle convocate in caserma a Milano come testimoni. Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere ... ilgiorno.it Garlasco, gemelle Cappa convocate come testimoni. Paola disse: «Chiara potrebbe avere rifiutato delle avances». La difesa di Sempio: «Non risponderemo»Garlasco – Il colpo di scena arriva a ridosso dell’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Prima di tirare le somme dell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco gli inquirenti vogliono sentire come ... laprovinciapavese.gelocal.it la Repubblica. . Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio previsto per domani a Pavia. I legali si riservano di chiedere loro l'interrogatorio dopo la chiusura dell'inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indag - facebook.com facebook #Garlasco, Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia: la scelta motivata dai suoi avvocati x.com