Quest'anno, gli Internazionali d’Italia vengono trasmessi in diretta su TV8, con un match maschile al giorno visibile senza bisogno di abbonamento. La decisione di trasmettere le partite su questa rete è stata presa per offrire a un pubblico più ampio la possibilità di seguire il torneo. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle parti coinvolte in questa scelta.

? Cosa scoprirai Come cambierà la visione del torneo senza pagare l'abbonamento?. Chi ha deciso di portare il tennis maschile su TV8?. Dove si possono seguire gratuitamente i match del circuito femminile?. Perché gli ascolti del tennis stanno registrando una crescita costante?.? In Breve Giuseppe De Bellis annuncia la crescita degli ascolti rispetto alla precedente edizione.. Match maschili disponibili sui canali 201 e 203 di Sky.. Torneo femminile trasmesso gratuitamente su SuperTennis HD e piattaforma SuperTenniX.. Dirette in mobilità accessibili tramite piattaforme Go e NOW.. Il 4 maggio, Giuseppe De Bellis, responsabile per lo sport e l’intrattenimento di Italia, ha comunicato che un incontro al giorno del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026 sarà disponibile gratuitamente su TV8.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internazionali d’Italia: un match maschile al giorno in chiaro su TV8

Notizie correlate

Tennis: gli Internazionali di Roma 2026 anche in chiaro su TV8 con una partita al giorno in chiaroDa mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport e in streaming su NOW, con una novità: una partita...

Tennis: tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, in streaming su NOW con una novità: una partita...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match; Internazionali BNL d’Italia 2026, prevendita già record; Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; Internazionali BNL d'Italia 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere il torneo di Roma.

Lavazza debutta agli Internazionali BNL d'Italia e sarà al fianco di Sinner fino al 2030Annunciate oggi le ulteriori tappe della partnership tra la storica azienda del caffé e il tennis e il suo numero 1. Ed è stata lanciata anche la nuova campagna Niente batte l'originale con protagon ... corrieredellosport.it

Atp Roma, tutto quello che c'è da sapere sugli Internazionali d'ItaliaI riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Italtennis con l'obiettivo di spezzare il digi ... sport.sky.it

Ciociaria Oggi. . Internazionali Bnl d’Italia, 83esima edizione. Il popolo del Foro Italico in attesa dei campioni azzurri con in testa Jannik #Sinner, intenzionato, 50 anni dopo Adriano Panatta, a riscrivere la storia italiana del nostro “mille” Editing @luca_aver - facebook.com facebook

Internazionali BNL d'Italia 2026: la prevendita dei biglietti è da record ift.tt/zFZpQix x.com