Roma | rissa con spray al peperoncino liti e rapine chiuso locale

Un episodio preoccupante si è verificato nella movida di Roma Nord, dove l’uso di spray al peperoncino durante una rissa ha portato a una serie di liti violente e rapine. Questo contesto ha spinto il Questore di Roma a sospendere la licenza del titolare di un locale, che rimarrà chiuso per i prossimi 15 giorni. Il provvedimento, eseguito dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, ha comportato la notifica della misura e l’apposizione dei sigilli all’attività, già da tempo al centro di ripetuti interventi delle Volanti. Interventi delle Forze dell’Ordine. Negli ultimi mesi, il locale era stato teatro di diversi episodi significativi dal punto di vista dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio Questa la situazione del #PM10 negli ultimi tre giorni: - Ven 20/3, Sab 21/3 e Dom 22/3 nessuna stazione oltre limiti. Dati su: arpalazio.net/main/aria/sci/ @SNPAmbiente @ConsiglioLazio @ISPRA_Press x.com

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