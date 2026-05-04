Un atleta con il cognome Yates si avvicina alle tappe del Giro d’Italia, seguendo le orme del gemello Simon, che ha conquistato la vittoria un anno fa prima di ritirarsi. L’atleta in questione ha dichiarato di sentirsi in buona forma e di avere grandi ambizioni per questa edizione. La corsa continua ad attirare l’attenzione, con i fan che seguono con interesse le sue performance sulle strade italiane.

Roma, 4 maggio 2026 - Yates sulle orme di Yates: il suo cognome sull'albo d'oro c'è già, ma è quello del gemello Simon, vincitore a sorpresa un anno fa prima di decidere, a sorpresa, di porre fine alla sua carriera. Cambia il nome di battesimo ma cambia anche la squadra, dalla Visma-Lease a Bike che quest'anno punterà tutto sull'attesissimo debutto d i Jonas Vingegaard, alla UAE Team Emirates-XRG che invece si presenterà al via de l Giro d'Italia 2026 a Nesebar senza nomi grossi: un'occasione quasi unica per Adam Yates per provare a sognare in grande. Le dichiarazioni di Yates. Senza Tadej Pogacar, già focalizzato sul Tour de France 2026,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adam sulle orme di Simon Yates al Giro d’Italia: “Mi sento bene e sogno in grande”

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