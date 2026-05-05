Internazionali d’Italia 2026 | via al main draw WTA italiane sfortunate Avanti Zheng e Krejcikova

Oggi ha preso il via ufficialmente il torneo WTA 1000 di Roma, con il debutto delle prime partite di primo turno. Tra le giocatrici in campo, alcune italiane hanno incontrato difficoltà e sono state eliminate, mentre Zheng e Krejcikova sono riuscite a passare il turno. La giornata ha visto disputarsi i primi dieci incontri, segnando l'inizio della competizione principale sul sintetico romano.

Il primo giorno di reale competizione al WTA 1000 di Roma è arrivato, e con esso anche il novero dei primi dieci incontri di primo turno. E in più oggi si sono chiuse le qualificazioni che hanno ulteriormente ampliato il novero delle italiane di scena in questa edizione degli Internazionali d’Italia grazie a Noemi Basiletti e a Federica Urgesi. A proposito di italiane, se è vero che non è andata bene a nessuna delle tre impegnate oggi in main draw, è pur vero che tutte hanno lottato contro avversarie che, a oggi, hanno più abitudine sul circuito maggiore. Certo, i livelli sono diversi: abbiamo Lucia Bronzetti vicina a uscire da un periodo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: via al main draw WTA, italiane sfortunate. Avanti Zheng e Krejcikova Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, assegnate le wild card: Berrettini nel main drawUfficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico. ATP Indian Wells 2026, Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw!Nel primo set l’azzurro si cava d’impaccio da una situazione davvero complicata dopo essere costretto ad inseguire dal break subito nel quinto game,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: IBI26, svelato il campo di Piazza del Popolo: Un simbolo, è lo straordinario che diventa ordinario; Musetti esce a Madrid contro Lehecka (3-6, 3-6) e perde altri punti nel ranking; Il giudice di Calciopoli: Occasione persa, il sistema non sa rinnovarsi. L’indagine andrà avanti. Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Quali partite degli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno su TV8 in chiaro? La guida giornalieraInternazionali d'Italia 2026, il rito tennistico italiano che si rinnova. Al Foro Italico di Roma torna il più importante torneo che il nostro Paese ha ... oasport.it E pure oggi finale da psicodramma. Peccato per Baptiste, stavolta non ce l'ha fatta a girarla, però anche oggi unico break fatto quando Andreeva ha servito per il match. Ed è stata 4 a 0 avanti al tie altrimenti non sarebbe WTA. Rimane la tennista con il gioco m - facebook.com facebook