ATP Indian Wells 2026 Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw!

Francesco Maestrelli ha superato le qualificazioni e si è qualificato per il tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il giocatore italiano ha ottenuto la vittoria nelle partite di qualificazione, garantendosi un posto nel torneo. Ora si prepara a disputare le gare ufficiali del main draw, che si svolgeranno a partire dalla prossima fase della competizione.

Nel primo set l'azzurro si cava d'impaccio da una situazione davvero complicata dopo essere costretto ad inseguire dal break subito nel quinto game, quando si fa trascinare ai vantaggi e poi cede il servizio. L'argentino conferma il break a zero sia nel sesto che nell'ottavo gioco, poi nel nono Maestrelli deve risalire dal 15-40, annullando due set point consecutivi ed un terzo ai vantaggi: l'azzurro si salva, va sul 4-5, e poi nel decimo trova il controbreak a trenta che vale il 5-5. Si va al tiebreak ed è ancora Tirante il primo ad allungare, portandosi sul 3-1 e poi scappando sul 5-2, ma l'italiano risale ancora una volta la china, infila cinque punti consecutivi ed incamera la frazione sul 7-5 dopo 59'.