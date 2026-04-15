Jasmine Paolini piange mentre è in campo a Stoccarda fa solo 4 game contro Zeynep Sonmez
Durante il match a Stoccarda, Jasmine Paolini si è mostrata visibilmente emozionata, piangendo in campo mentre affrontava Zeynep Sonmez. La giocatrice italiana ha concluso il primo set con soli quattro game contro la qualificata turca, che occupa la posizione numero 79 nel ranking mondiale. Questa sconfitta rappresenta un’ulteriore difficoltà nel momento attuale per Paolini nel torneo tedesco.
Continua il momento difficile per Jasmine Paolini, che perde nettamente al primo turno del torneo di Stoccarda contro la numero 79 al mondo, la qualificata turca Zeynep Sonmez. All'inizio del secondo set la tennista azzurra crolla sotto il peso della pressione e non riesce a trattenere le lacrime.🔗 Leggi su Fanpage.it
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