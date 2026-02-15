Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu WTA Dubai 16-02-2026

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per il tabellone principale di Dubai dopo aver salvato tre match point contro Anastasia Zakharova nelle qualificazioni. La partita si è svolta il 16 febbraio 2026 e ha dimostrato la sua determinazione nel momento decisivo. Ora la giovane tennista italiana si prepara a sfidare Emma Raducanu in un match molto atteso.

Elisabetta Cocciaretto ha passato le qualificazioni annullando tre match point ad Anastasia Zakharova. Sotto 4-5 e 0-40 al servizio, ha saputo rimontare vicendo 7-5 al terzo. Con questa fiducia sarà probabilmente un'avversaria molto difficile per Emma Raducanu all'esordio nel WTA di Dubai. La classe 2001 di Ancona si è dimostrata in ottima forma in questo. WTA Hobart 2026, in tabellone Elisabetta Cocciaretto. Raducanu e Kessler le principali favorite In vista degli Australian Open 2026, il torneo di Hobart rappresenta un'importante occasione di preparazione. Victoria Mboko, a soli 19 anni, entra tra le prime dieci del mondo dopo la finale a Doha Tutti i movimenti della nuova classifica WTA, tra conferme, sorprese e grandi risalite. Il grande passo in avanti di Elisabetta Cocciaretto. 14 vittorie su 18 incontri stagionali per Elisabetta Cocciaretto, che dopo il sofferto successo su Vekic si ripete con Anastasia Zakharova