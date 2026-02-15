Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu WTA Dubai 16-02-2026

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per il tabellone principale di Dubai dopo aver salvato tre match point contro Anastasia Zakharova nelle qualificazioni. La partita si è svolta il 16 febbraio 2026 e ha dimostrato la sua determinazione nel momento decisivo. Ora la giovane tennista italiana si prepara a sfidare Emma Raducanu in un match molto atteso.

Elisabetta Cocciaretto ha passato le qualificazioni annullando tre match point ad Anastasia Zakharova. Sotto 4-5 e 0-40 al servizio, ha saputo rimontare vicendo 7-5 al terzo. Con questa fiducia sarà probabilmente un’avversaria molto difficile per Emma Raducanu all’esordio nel WTA di Dubai. La classe 2001 di Ancona si è dimostrata in ottima forma in questo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

