Internazionali di Roma imprese di Pellegrino e Urgesi | qualificati per il tabellone principali!

Durante le qualificazioni degli Internazionali di Roma, Pellegrino e Urgesi hanno conquistato l'accesso al tabellone principale. Pellegrino ha superato con sicurezza le prove di qualificazione, assicurandosi il posto nel torneo principale. Urgesi ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le sfide di qualificazione. La giornata ha visto anche altre eliminazioni e successi, contribuendo a delineare il quadro delle partecipanti e dei partecipanti alla fase finale.

Tra delusioni e gioie, si compone il main draw per gli Internazionali di Roma: grandi prove da parte di Pellegrino e Urgesi Andrea Pellegrino strappa il pass per il main draw degli Internazionali con una qualificazione da manuale. Sulla terra del Foro Italico, il pugliese spegne le ambizioni dello spagnolo Landaluce (numero 94 al mondo) con un 6-3 2-6 6-2 maturato in due ore e undici minuti di battaglia. Decisiva la gestione del servizio: quattro ace e un 73% di punti vinti con la prima, contro il 59% dell’avversario. Se il conteggio dei vincenti è quasi in pari (22-24), a fare la differenza è la solidità mentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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