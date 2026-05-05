Il tabellone delle singolariste femminili degli Internazionali d’Italia 2026 è stato ufficialmente stabilito dopo il sorteggio. La competizione, che si svolge sulla terra battuta, vedrà la partecipazione di diverse giocatrici di alto livello. Tra le atlete in campo, una italiana entrerà nel torneo a partire dal secondo turno, senza dover giocare il primo. La fase di qualificazione è ormai alle spalle, e le partite principali sono pronte a partire.

Il sorteggio del tabellone del singolo femminile degli Internazionali d’Italia 2026 definisce il quadro da cui partirà una delle settimane più attese della stagione sulla terra battuta. Al Foro Italico, il livello si conferma altissimo, con tutte le principali protagoniste del circuito WTA presenti e una densità tecnica che riduce al minimo i margini di gestione. In cima al seeding c’è Aryna Sabalenka, seguita da Elena Rybakina e Coco Gauff. Subito dietro, un gruppo compatto di giocatrici in grado di incidere profondamente sul torneo, tra cui Jessica Pergula, presenza sempre solida e regolare nei grandi appuntamenti. Al centro dell’attenzione c’è però Jasmine Paolini, che torna a Roma da campionessa in carica e con una nuova dimensione competitiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Internazionali di Roma, definito il tabellone WTA: Paolini in campo dal secondo turno

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