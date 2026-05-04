Conferenza stampa Chivu e staff post Inter Parma | Giusto che parli il mio staff Abbiamo cercato di aggiungere non di togliere Piazzati? Merito dei ragazzi

Dopo la vittoria contro il Parma, l’allenatore e il suo staff hanno tenuto una conferenza stampa per commentare l’esito della partita. Durante l’incontro, il tecnico ha affermato che era giusto che fosse lo staff a parlare e ha spiegato che l’obiettivo era aggiungere fattori positivi alla squadra, senza togliere nulla. Inoltre, ha attribuito i risultati ai giocatori, sottolineando che il merito è loro.