Conferenza stampa Chivu e staff post Inter Parma | Giusto che parli il mio staff Abbiamo cercato di aggiungere non di togliere Piazzati? Merito dei ragazzi
Dopo la vittoria contro il Parma, l’allenatore e il suo staff hanno tenuto una conferenza stampa per commentare l’esito della partita. Durante l’incontro, il tecnico ha affermato che era giusto che fosse lo staff a parlare e ha spiegato che l’obiettivo era aggiungere fattori positivi alla squadra, senza togliere nulla. Inoltre, ha attribuito i risultati ai giocatori, sottolineando che il merito è loro.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu post Inter Parma: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato. (Inviato a San Siro) – La conferenza stampa di Cristian Chivu dopo Inter Parma. CHIVU – « Buonasera, stasera è giusto che parli lo staff a nome mio. Fategli un applauso perché lo meritano » PARLA KOLAROV ARIA NUOVA – « Con Chivu aria nuova? Quando si cambia allenatore c’è sempre aria nuova, noi col mister abbiamo cercato di lavorare bene e proporgli qualche idea nuova. Non togliergli nulla ma magari aggiungere qualche nostra idea ». MOMENTO DI SVOLTA? – « Non crediamo in una partita chiave ma in un percorso.🔗 Leggi su Internews24.com
CRISTIAN CHIVU CONFERENZA POST PARMA INTER:VOGLIAMO SEMPRE DOMINARE ED ESSERE COMPETITIVI...
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