Inter Trevisani promuove l’atteggiamento ma boccia Yann Sommer

Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha commentato l’atteggiamento e il modo di giocare della squadra nel corso della stagione 202526, riconoscendo alcuni aspetti positivi. Tuttavia, ha espresso critiche nei confronti del portiere Yann Sommer, ritenendo che non abbia soddisfatto le aspettative. L'analisi si è concentrata sui risultati recenti e sull’approccio adottato in campo.

Durante il podcast Fontana di Trevi il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha analizzato, non senza complimenti, l’atteggiamento e la proposta di gioco della Beneamata in questo 202526 che va concludendosi. Parole al miele per la mentalità dimostrata dai nerazzurri, aspre critiche invece per il portiere dell’Inter Yann Sommer. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Trevisani promuove l’atteggiamento ma boccia Yann Sommer Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, per Yann Sommer c’è il Basilea Calciomercato Inter, tre piste per il futuro di Yann SommerDella guardia svizzera che custodì il cammino verso la seconda stella sono rimasti sbiaditi ricordi. Contenuti di approfondimento Inter, avvisato Sommer: addio a fine stagione. Martinez si gioca il futuro: giocherà in Coppa ItaliaIl portiere svizzero, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà; riflessioni in corso, invece, sullo spagnolo ... msn.com Trevisani attacca Sommer: L'Inter vincerà lo scudetto senza portiereDurante la puntata di Pressing, direttamente dagli studi Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della lotta scudetto e si è concentrato su quello che è successo nell'ultimo weekend di Serie A: Ormai ... tuttomercatoweb.com