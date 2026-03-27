calciomercato inter tre piste per il futuro di yann sommer

L’estate 2024 si apre con tre possibili opzioni per il portiere svizzero, attualmente in forza all’Inter. La sua presenza nel club potrebbe cambiare in base alle trattative in corso, che coinvolgono diverse società. La stagione 202425 ha già visto una parata di rilievo su Lamine Yamal, mentre il futuro del portiere resta incerto con diverse piste aperte.

Della guardia svizzera che custodì il cammino verso la seconda stella sono rimasti sbiaditi ricordi. Se la stagione 202425 verrà ricordata più che altro per la paratona su Lamine Yamal, quella corrente rischia di rovinare un po’ tutto. Udinese, Juventus e Milan all’andata, Fiorentina nell’ultimo turno. Gli errori iniziano ad Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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