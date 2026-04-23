Durante la prossima finestra di calciomercato, l’Inter dovrà trovare un nuovo portiere in seguito alla decisione di non confermare Yann Sommer come titolare. La società sta valutando diverse opzioni e, secondo le ultime indiscrezioni, il portiere svizzero potrebbe trasferirsi al Basilea. La questione della porta rimane al centro delle attenzioni, mentre la squadra si prepara a fare i passi necessari per rinnovare il reparto.

Ogni casa si costruisce dalle fondamenta. E nella prossima sessione di calciomercato – lo sappiamo – l’Inter dovrà sistemare prima di ogni altra cosa la questione portiere: l’unica certezza finora è che Yann Sommer non sarà più il numero uno. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per Yann Sommer c’è il Basilea

Notizie correlate

Calciomercato Inter, tre piste per il futuro di Yann SommerDella guardia svizzera che custodì il cammino verso la seconda stella sono rimasti sbiaditi ricordi.

Leggi anche: Sommer Inter, il Basilea sogna il colpo tra i pali. Il direttore sportivo: «Posso dire con certezza che…»

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Calciomercato Inter, Benchaouch nel mirino; Inter, Pepo Martinez titolare anche in Coppa Italia: come continuerà l’alternanza con Sommer; Calciomercato Inter News | Si lavora per il post-Sommer: c'è anche la pista Under (oggi 16; Calciomercato Inter, e se rimanesse uno tra Acerbi e de Vrij?.

Calciomercato Inter News | Si lavora per il post-Sommer: c’è anche la pista Under (oggi 16 aprile 2026)Calciomercato Inter News: per la porta si guarda anche al ventenne Yanis Benchaouch, che potrebbe maturare esperienza nell'Under 23 nerazzurra. ilsussidiario.net

Calciomercato Inter news | Hakan Calhanoglu, avanti insieme? Galatasaray più lontano (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi giovedì 23 aprile 2026: Hakan Calhanoglu resta al centro del gioco nerazzurro e si può andare avanti insieme. ilsussidiario.net

Calciomercato Inter L’ultima idea dei nerazzurri - facebook.com facebook

#Inter, #Dimarco record storico: con la rivoluzione di #Chivu cambierà ruolo x.com