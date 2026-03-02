Gatti Juve due traguardi importanti raggiunti nel match con la Roma Di cosa si tratta
Nel match tra Juventus e Roma, Gatti ha raggiunto due traguardi significativi. La partita si è conclusa con queste performance che hanno portato a un aggiornamento delle statistiche del difensore. La notizia è stata riportata dalla redazione di JuventusNews24, che ha fornito i dettagli sulle cifre aggiornate dopo la sfida di ieri sera.
Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Le ultime McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter Juve, due recuperi importanti per Spalletti in vista del Derby d’Italia: di chi si tratta. Le ultime di formazioneMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.
Calciomercato Juve, il trasferimento di Gatti al Milan apre le porte ad un nuovo attaccante in bianconero: cosa sta succedendo e di chi si trattaCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.
Contenuti e approfondimenti su Gatti Juve.
Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti fa la differenzaCome tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 27ª giornata di serie A Due. tuttomercatoweb.com
Juventus, Gatti centravanti: Posso fare 20 gol. L’idea di Spalletti e tutta la veritàGatti nuovo centravanti della Juventus: due gol nelle ultime due partite e stessi gol stagionali di Openda. Uno score che ... fantamaster.it