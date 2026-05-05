In vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, si discute di un possibile riconoscimento per l’eventuale decima vittoria nel torneo. Se la squadra si aggiudicherà il trofeo, potrebbe essere aggiunta una stella d’argento sulla maglia, accanto alle due stelle d’oro già presenti. La decisione riguarda la celebrazione di un traguardo importante nel secondo torneo nazionale del club.

Quando è arrivata la seconda stella per i 20 scudetti, nel 2024, è stato un tripudio di maglie, gadget e persino tatuaggi (con tanto di accordo con un artista dei disegni sulla pelle, Alberto Marzari, per realizzare le due stelline eterne ai tifosi). Un vero boom per il merchandising nerazzurro, che ora - seppur inevitabilmente in tono minore - potrebbe vivere un secondo momento di gloria con la stella d'argento per le dieci Coppe Italia. Premesso che la finale con la Lazio è ancora da giocare (appuntamento la sera del 13 maggio all'Olimpico), per cui è ammessa ogni sorta di scaramanzia nella lettura dell'articolo, è stato il presidente Beppe Marotta a parlarne ieri con una certa suggestione: "Sarebbe bello inserire il simbolo della stellina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, stella d'argento per l'eventuale decima Coppa Italia? Ecco cosa c'è da sapere

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