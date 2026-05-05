L'Inter ha annunciato un utile di oltre 10 milioni di euro nel suo bilancio, segnando il secondo risultato positivo consecutivo. Nonostante una diminuzione dei ricavi legata alla Champions League, il club nerazzurro ha mantenuto un bilancio in attivo grazie anche ai risultati sportivi, tra cui la conquista dello scudetto. La gestione finanziaria e le strategie sportive sembrano aver contribuito a questo risultato, anche in un anno con ricavi inferiori rispetto al passato.

Inter News 24 Inter, nonostante i minori ricavi dalla Champions, il club nerazzurro stima un segno positivo superiore ai 10 milioni di euro. L’Inter non festeggia solo sul campo. Il progetto sportivo che ha portato alla conquista dello scudetto si conferma un modello virtuoso anche sotto il profilo economico-finanziario. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il club presieduto da Beppe Marotta si appresta a chiudere l’esercizio 2025-26 con il secondo utile di bilancio consecutivo, un traguardo storico che consolida la gestione sostenibile del fondo proprietario. Nonostante l’uscita anticipata dalla Champions League abbia comportato un ammanco di circa 115 milioni rispetto alla passata stagione, l’efficienza della macchina nerazzurra ha permesso di mantenere i conti in sicurezza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, Scudetto e bilancio d’oro: il modello Marotta garantisce il secondo utile consecutivo

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