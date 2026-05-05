L’Inter ha adottato un nuovo modulo a quattro difensori, segnando un cambiamento nella sua tattica. Questa variazione potrebbe influenzare le prossime sfide nelle competizioni europee. Nel frattempo, la Juventus sta valutando sei possibili acquisti per rafforzare la rosa e migliorare le proprie chance nelle coppe internazionali. Le strategie di entrambe le squadre si concentrano su modifiche precise per affrontare le competizioni continentali.

? Cosa scoprirai Come cambierà la difesa dell'Inter con il nuovo modulo a quattro?. Chi sono i sei rinforzi che la Juventus punta per l'Europa?. Perché la Roma minaccia la posizione della Juventus in classifica?. Quanto deve pagare l'Inter per trattenere Paz dal Real Madrid?.? In Breve Inter investirà 45 milioni per trattenere Paz dal Como contro il Real Madrid.. Roma accorcia le distanze con la Juventus di un solo punto dopo quattro reti.. Atalanta punta ai difensori Muharemovic e Leoni per rinforzare la rosa.. Sarri rifiuta il derby se spostato alle ore 12:30 per motivi tecnici.. Il e le sorti della Champions League scuotono il sportivo in questo martedì 5 maggio 2026, con l’Inter pronta a rivoluzionare la propria struttura tattica per dominare l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter rivoluziona la tattica: Milan e Juve tremano per le coppe

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