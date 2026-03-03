Antonio Paganin, ex difensore di diverse squadre di Serie A, ha commentato a 'TMW Radio' la situazione in classifica del Milan, affermando che il secondo posto con merito potrebbe essere un po’ esagerato e che le coppe europee incidono molto, anche se il club è leggermente dietro all’Inter. Ha inoltre sottolineato come le competizioni internazionali influenzino i risultati in campionato.

Antonio Paganin, classe 1966, è divenuto il nuovo allenatore della Piovese, compagine veneta che milita nel Girone B del campionato di Eccellenza, da un mese esatto. In carriera, però, è stato un valido e solido difensore per molte squadre di Serie A. Il più grande dei fratelli Paganin, infatti, ha indossato le maglie di Sampdoria (1984-1988), Udinese (1988-1990), Inter (1990-1995), Atalanta (1995-1996) e Hellas Verona (1996-1997). Paganin, che ha vinto due Coppe Italia con la Samp e due Coppe UEFA con l'Inter, è intervenuto alla trasmissione 'Maracaná', in onda sulle frequenze di 'TMW Radio', per commentare la lotta Scudetto in Serie A tra i nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica con 67 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo, ma ben distanziato in graduatoria dai cugini, 10 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paganin: “Milan secondo con merito? Le coppe fanno la differenza. Ma è leggermente dietro l’Inter”

Milan, Paganini: “Scudetto? Determinante il discorso coppe. Vedo i rossoneri leggermente avanti…”Ospite a 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo Paganini ha analizzato i temi del prossimo mercato invernale, che comincerà il...

Leggi anche: Colantuono: «Inter e Napoli leggermente avanti. Conte fa sempre la differenza»

Una raccolta di contenuti su Paganin Milan secondo con merito Le...

Discussioni sull' argomento Paganin: Milan giustamente secondo? Le coppe fanno la differenza; Antonio Paganin: Inter-Champions, il danno c\'è e qualcuno dovrà risponderne.

Paganin: Milan giustamente secondo? Le coppe fanno la differenzaCome è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: ... milannews.it

Antonio Paganin: Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderneAntonio Paganin, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Milan giustamente secondo? Le coppe fanno la. tuttomercatoweb.com

Il commento di Antonio Paganin su #Juventus e #Inter x.com

Le parole di #Paganin ai microfoni di Bologna Sport News-ESCLUSIVA - facebook.com facebook