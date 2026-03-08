Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter | Mi tremano le gambe

Federica Brignone e Dominik Paris, entrambi campioni olimpici, sono presenti allo stadio di San Siro per assistere alla partita tra Milan e Inter. La sciatrice italiana ha dichiarato di sentire le gambe tremare prima del calcio d’inizio, mentre i due atleti sono stati fotografati tra il pubblico durante il match. La presenza di questi sportivi ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media presenti allo stadio.

Tanti i tanti ospiti a San siro per assistere al derby Milan-Inter c'è anche la campionessa olimpica e tifosa rossonera Federica Brignone. La sciatrice milanese è intervenuta ai microfoni di 'MilanTV', direttamente dal terreno di gioco. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole alla vigilia della stracittadina numero 46 della storia di Milano. "Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan. Mi sono un po' tremate le gambe quando sono entrata in campo, anche perché nelle nostre gare non sentiamo questo rumore". Presente a San Siro per assistere al derby anche Dominik Paris, medaglia di bronzo nella discesa olimpica a Milan Cortina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

