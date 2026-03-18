Mercato Inter quattro top club su Bastoni! In caso di cessione il difensore ha una preferenza chiara

Quattro grandi club europei sono interessati a Bastoni, difensore dell’Inter. In caso di vendita, il giocatore ha indicato il suo club preferito tra quelli coinvolti. La situazione riguarda il mercato attuale e la possibile cessione del calciatore. La trattativa potrebbe evolversi in base alle decisioni prese dai club e dal giocatore stesso.

Inter News 24 Mercato Inter, su Bastoni ci sono 4 top club europei: in caso di cessione il centrale dà la propria preferenza al Barcellona. Il futuro di Alessandro Bastoni si tinge di giallo proprio nel momento clou della stagione. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu difende i suoi 68 punti in classifica, le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport scuotono l’ambiente: il centrale mancino, simbolo del difensore moderno, non è più considerato un incedibile assoluto dalla proprietà Oaktree. Mercato Inter Bastoni, il club apre alla cessione. Ultime. La strategia di Viale della Liberazione sembra tracciata: di fronte a un’offerta “irrinunciabile”, il club potrebbe dare il via libera alla partenza del classe ’99 per finanziare la prossima campagna acquisti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di cessione, il difensore ha una preferenza chiara Articoli correlati Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenzaInter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al... Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la sua cessioneMercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la... Tutti gli aggiornamenti su Mercato Inter Temi più discussi: Inter, difesa da rifondare: 4 i nomi sulla lista. Portiere? Ancora tutto da decidere; Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier; Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato; L'Inter piomba su Diaby: lui vuole tornare in Europa, Marotta ci pensa. Inter, nessun affondo sul mercato. Chivu naviga senza rinforziNiente esterno, nessun cambio a centrocampo e zero colpi di scena sul gong. Il mercato dell’Inter è stato caratterizzato da grandi suggestioni, ma non c’è stata la trattativa lampo per puntellare la ... tuttomercatoweb.com Inter, 5 in scadenza e possono partire anche… questi 6! Sarà rivoluzione estiva, tutto sul mercatoC’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate: ecco tutto ciò che può accadere, sono 5 addii certi e 6 situazioni da valutare ... msn.com All'orizzonte un colpo da copertina per l'Inter sul mercato facebook L'Inter non vuole cedere Bastoni, lo considera un giocatore chiave e lo considera un assoluto top player. Cosa potrebbe far cambiare idea all'Inter Un'offerta irrinunciabile, un'offerta da record per il mercato dei difensori. Il Barcellona è certamente inte x.com