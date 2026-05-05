L'Inter ha annunciato una sorpresa tra le scelte per la difesa in vista delle prossime partite. Akanji potrebbe essere impiegato come possibile alternativa a Aké, con il nome dell'ex difensore che si aggiunge alle opzioni disponibili. La squadra si prepara a una nuova sfida e le decisioni sulla formazione vengono prese in vista degli impegni imminenti. La scelta del tecnico si concentra sulla composizione della linea difensiva per le prossime gare.

Dopo il successo di domenica sera contro il Parma che ha definitivamente aggiunto in bacheca il 21° Scudetto nella storia interista, Marotta e Ausilio pensano già a rinforzare la rosa per la prossima stagione, inserendo calciatori giovani ma anche di esperienza, come riferito dal presidente nerazzurro nel post gara. Il nuovo nome nel taccuino interista è quello di Nathan Aké, attualmente in forza al Manchester City. In caso di partenza di Bastoni, direzione Barcellona, oltre a Muharemovic, il difensore olandese è un profilo gradito dalla società di Viale della Liberazione, con Akanji che è già in contatto con il suo ex compagno nei citizens per portarlo a Milano.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, nome a sorpresa per la difesa: Akanji può portare Aké

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