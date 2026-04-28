Bisseck, finora ritenuto un possibile sacrificio, si è guadagnato un ruolo centrale nella rosa dell’Inter per la prossima stagione. Il club ha deciso di non cedere il difensore tedesco durante il mercato estivo, decidendo di blindarlo insieme ad Akanji. La sua presenza nel reparto difensivo è ormai consolidata e nessuna operazione di mercato sembra mettere in discussione questa scelta.

di Alberto Petrosilli Bisseck è considerato uno dei pilastri dell’Inter della prossima stagione: nessuna partenza in estate. Ecco perchè. L’ Inter si prepara a una vera e propria metamorfosi estiva. la dirigenza sta già pianificando una rivoluzione nel reparto arretrato che non ha precedenti recenti, individuando però dei pilastri dai quali ripartire con forza nel 2027. Bisseck, da sacrificabile a intoccabile. In un reparto destinato a cambiare pelle, la certezza assoluta risponde al nome di Yann Aurel Bisseck. In una sola stagione, il “gigantone” tedesco ha trasformato radicalmente il proprio status, passando dall’essere un possibile partente a diventare un perno inamovibile della squadra di Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck, da sacrificabile a intoccabile: il tedesco blinda la difesa dell’Inter insieme ad Akanji

Notizie correlate

Bisseck, da sacrificabile a pilastro Inter: lui e Akanji punti fermi in difesa, poi sarà rivoluzioneDa una parte la certezza è che la difesa dell'Inter vivrà un restyling quasi mai visto prima, con (almeno) 3-4 elementi ad un passo dall'addio.

Inter, l’exploit di Bisseck: da scommessa a perno della difesaAcquistato dall’Aarhus per 7 milioni di euro, Yann Aurel Ludger Bisseck è stata la scommessa della società nerazzurra nella finestra di mercato...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Quali sono i falli di mano più famosi della storia del calcio?.

Bisseck, da sacrificabile a pilastro Inter: lui e Akanji punti fermi in difesa, poi sarà rivoluzioneL'estate scorsa il difensore tedesco è stato vicino all'addio, anche a causa di quelle disattenzioni che molto erano costate all'Inter. Ma l'anno prossimo la difesa ripartirà da lui (e Akanji) ... msn.com

Acerbi out un mese: in difesa nasce l'Inter di Bisseck e AkanjiAkanji è arrivato l’ultimo giorno di mercato e adesso si ritrova a essere la prima opzione per sostituire Acerbi, fermo per almeno un mese per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. gazzetta.it