L'Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto di centrocampo, con particolare attenzione alle possibili acquisizioni. Tra i nomi che circolano, c’è quello di un giovane centrocampista che potrebbe arrivare in prestito, contribuendo a rafforzare la rosa. La società nerazzurra sembra interessata a individuare il profilo giusto per migliorare la stabilità e la qualità nella mediana. La trattativa è ancora in fase preliminare.

I nerazzurri guardano al futuro e il reparto in cui Marotta e Ausilio si stanno focalizzando di più è il centrocampo. Con Frattesi che probabilmente lascerà Appiano Gentile, Mkhitaryan in scadenza di contratto e un Calhanoglu ancora in bilico, secondo il quotidiano Corriere dello Sport il nuovo nome sulla lista dei nerazzurri è quello di Maximo Perrone, attuale centrocampista del Como molto apprezzato dal vice-presidente interista Javier Zanetti. Un nuovo regista per Chivu. Nato a Buenos Aires il 7 gennaio 2003, Maximo Perrone è cresciuto calcisticamente nel Velez Sarsfield, squadra della sua città natale. Dopo 13 anni in Argentina, il giovane centrocampista si trasferisce in Europa, precisamente al Manchester City, nel gennaio 2023, dove rimane sei mesi, vincendo il triplete. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, nome nuovo per il centrocampo: Zanetti può portare Perrone

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