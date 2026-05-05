inter made in italy

Beppe Marotta, dirigente sportivo, ha un lungo passato di successi nel mondo del calcio. La sua esperienza e il suo ruolo nell’Inter, squadra nota per essere “made in Italy”, sono stati spesso al centro di notizie e analisi. Dopo aver conquistato numerosi trofei, Marotta sembra determinato a proseguire questa serie di vittorie, mantenendo alta la competitività della squadra e puntando a nuovi traguardi.

Vincere insegna a vincere e poiché Beppe Marotta ha vinto molto, evidentemente vuole continuare a farlo. E con lui l'Inter, che guida dalla fine del 2018, attraverso 2 proprietà, 4 allenatori, 3 scudetti e altre 5 coppe, che la prossima settimana potrebbero diventare 6. «Sarebbe bello vincere per avere diritto alla stellina delle 10 coppe Italia», confessa, quasi divertito. Per lui, a proposito di stelle, quello di Chivu è il decimo scudetto vinto fra Torino e Milano, il primo da presidente. Con lui, l'Inter ha scavalcato la storica rivale, che senza di lui ha vinto ancora sull'onda dell'operazione Ronaldo (scudetti '19 e '20) e poi stop (mai nemmeno seconda).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Special Edition: Made in Italy: The Canali Man

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