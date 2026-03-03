Coppa Italia Fabregas | Contro l' Inter voglio un Sinigaglia in fiamme
Dopo aver battuto il Lecce e conquistato il quinto posto in Serie A, il Como si prepara ad affrontare questa sera alle 21 allo Stadio Sinigaglia l'Inter, capolista, nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. C'è grande attesa tra i tifosi per questa sfida, che vedrà i biancoblù cercare di mettere in difficoltà la formazione nerazzurra. Fabregas ha espresso il desiderio di vedere il Sinigaglia in fiamme durante l'incontro.
Dopo la brillante vittoria contro il Lecce, che vale il quinto posto in Serie A, il Como attende questa sera alle 21 allo Stadio Sinigaglia la capolista Inter per l'andata di semifinale di Coppa Italia. Un traguardo storico che Cesc Fabregas ha voluto presentare così: “Siamo in un momento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Coppa Italia 2026, Napoli-Como 6-7 ai rigori: Fabregas in semifinale contro l’InterIl Como sconfigge il Napoli ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter.
Como-Inter (Coppa Italia, 03-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al SinigagliaMartedì si disputa la gara d’andata della prima semifinali di Coppa Italia e il Como attende l’Inter al Sinigaglia.
Approfondimenti e contenuti su Coppa Italia
Temi più discussi: Como-Inter, Fabregas carica: Contro i nerazzurri voglio il Sinigaglia come la Bombonera; Coppa Italia, Fabregas: Contro l'Inter voglio un Sinigaglia in fiamme; Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu; Fabregas: Contro l'Inter voglio la Bombonera. Bisogna sfruttare le loro debolezze, non dobbiamo...
Fabregas: Contro l'Inter voglio la Bombonera. Bisogna sfruttare le loro debolezze, non dobbiamo...Le parole dell'allenatore dei lariani alla vigilia dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri: Non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita ... tuttosport.com
Probabili formazioni Como Inter/ Quote: Chivu, attacco obbligato (Coppa Italia, oggi 3 marzo 2026)Nelle probabili formazioni Como Inter spicca per Cesc Fabregas il ritorno di Nico Paz, che aveva lasciato in panchina contro il Lecce, il turnover dovrebbe essere molto moderato e allora in attacco ... ilsussidiario.net
Quanto è importante per voi la partita di Coppa Italia - facebook.com facebook
Inter, Zielinski: "Faremo di tutto per vincere scudetto e Coppa Italia" x.com