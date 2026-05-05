Ignazio La Russa, presidente del Senato e leader dell’Inter Club Parlamento, ha dichiarato che preferirebbe lasciare la carica di presidente del Senato piuttosto che abbandonare il ruolo di presidente della squadra di calcio. La sua affermazione è arrivata in un’intervista, dove ha spiegato di considerare entrambe le posizioni importanti, ma di essere più legato all’Inter e alla passione nerazzurra.

Numero uno dell’ Inter Club Parlamento e presidente del Senato, se proprio dovesse buttare giù dalla torre una delle due cariche il tifosissimo nerazzurro Ignazio La Russa non avrebbe dubbi: lascerebbe la seconda carica dello Stato italiano. Una battuta, scherzosa ovviamente, con la quale il noto politico siciliano ha chiuso l’intervento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Ignazio La Russa non si accontenta: “Governo o Champions League? Entrambi”

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