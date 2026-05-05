Inter Femminile preso il derby | Bugeja stende il Milan Finisce 1-0

Nel match di calcio femminile, l'Inter ha battuto il Milan 1-0 grazie a un gol segnato nel finale del primo tempo. La rete ha deciso il risultato e ha permesso alle nerazzurre di consolidare la seconda posizione in classifica. La partita si è conclusa con il derby vinto dall'Inter, che ha ottenuto i tre punti in una sfida disputata sul campo delle rossonere.

Un destro nel finale di primo tempo decide la stracittadina: le nerazzurre mettono al sicuro il secondo posto in classifica. Sfida della ventesima giornata di Serie A, che consegna alle nerazzurre la certezza del secondo posto in classifica. Si chiude invece la corsa allo scudetto: la Roma supera la Ternana 2-0 e si laurea campione d’Italia con due giornate d’anticipo. Resta però il valore della stagione della squadra di Piovani, che la impreziosisce conquistando anche il derby di ritorno. Il lampo di Bugeja decide il derby. Una saetta dal limite dell’area agli sgoccioli del primo tempo, una ripresa di concentrazione e tenacia, e infine un’esplosione di gioia.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter Femminile, preso il derby: Bugeja stende il Milan. Finisce 1-0 Notizie correlate Serie A femminile: la Roma vince il tricolore. Bugeja non perdona, derby all’Inter WomenNella giornata del terzo scudetto in quattro anni per la Roma (2-0 alla Ternana), sancito dal +6 a due giornate dal termine dall’Inter (con scontro... Il Milan ritrova il graffio nel finale: Pavlovic stende la Cremonese e prenota il DerbyNella mattinata di oggi, 1 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha spezzato l’inerzia negativa degli ultimi turni superando per 0-2 una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Women, sabato alle 18:30 il derby contro il Milan; Tabellino partita Napoli Women vs Inter Women; Inter - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Milan, Serie A Women 2025/26. Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia. Inter matematicamente secondaLa 20ª giornata di Serie A Women consegna il verdetto più atteso: la Roma Femminile è ufficialmente campione d’Italia. Alle giallorosse. tuttomercatoweb.com Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la ChampionsLa 19ª giornata di Serie A Femminile offre risultati pesanti sia in alta classifica sia in zona Europa, con un verdetto già definitivo: l’Inter. tuttomercatoweb.com Milan Femminile, Bakker: "Con l'Inter risultato frustrante, mancati i 3 punti" x.com l'Inter femminile vince il derby. Decide il gol di Bugeja! Brave Ragazze - facebook.com facebook