Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 contro la Cremonese allo Stadio Zini. Pavlovic ha segnato nel finale, permettendo ai rossoneri di ottenere i tre punti e di prepararsi per il prossimo derby. La squadra ha concluso la partita con una prestazione solida, superando la resistenza della Cremonese che si è mostrata combattiva ma senza riuscire a evitare la sconfitta.

Nella mattinata di oggi, 1 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha spezzato l’inerzia negativa degli ultimi turni superando per 0-2 una Cremonese arcigna ma in debito d’ossigeno allo Stadio Zini. In una sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, i rossoneri hanno faticato a scardinare il fortino di Davide Nicola, trovando il guizzo risolutore soltanto al minuto 90 grazie a una deviazione sottomisura di Strahinja Pavlovic, propiziata da un’invenzione del sempiterno Luka Modric. Il raddoppio nel recupero ha sigillato tre punti vitali che permettono al Diavolo di blindare la zona Champions e di approcciarsi alla stracittadina della prossima settimana con rinnovata serenità, lasciando i grigiorossi in una crisi di risultati che perdura ormai dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan ritrova il graffio nel finale: Pavlovic stende la Cremonese e prenota il Derby

