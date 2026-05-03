Serie A femminile | la Roma vince il tricolore Bugeja non perdona derby all’Inter Women
La Roma ha conquistato il suo terzo scudetto in quattro anni con una vittoria per 2-0 sulla Ternana, mantenendo un vantaggio di sei punti sull’Inter a due turni dalla fine del campionato. L’Inter, invece, ha vinto il derby contro l’Inter Women, assicurandosi la seconda posizione in classifica con otto punti di distanza dalla Juventus. La classifica si è quindi consolidata nelle ultime giornate di stagione.
Nella giornata del terzo scudetto in quattro anni per la Roma (2-0 alla Ternana), sancito dal +6 a due giornate dal termine dall’Inter (con scontro diretto a favore delle giallorosse), le nerazzurre rispondono prendendosi il derby e certificando la seconda posizione (+8 dalla Juventus). Si complica sempre di più, invece, la rincorsa Champions del Milan, ora a -6 dalle bianconere. Primo squillo delle nerazzurre di Piovani: al decimo Vilhjalmsdottir, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, bacia la traversa sotto gli occhi di Marotta e Ausilio. L’episodio che decide il match arriva allo scadere del primo tempo: destro millimetrico firmato Bugeja che si infila nell’angolino e non lascia scampo a Giuliani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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