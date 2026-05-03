Serie A femminile | la Roma vince il tricolore Bugeja non perdona derby all’Inter Women

La Roma ha conquistato il suo terzo scudetto in quattro anni con una vittoria per 2-0 sulla Ternana, mantenendo un vantaggio di sei punti sull’Inter a due turni dalla fine del campionato. L’Inter, invece, ha vinto il derby contro l’Inter Women, assicurandosi la seconda posizione in classifica con otto punti di distanza dalla Juventus. La classifica si è quindi consolidata nelle ultime giornate di stagione.