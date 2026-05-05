L'Inter campione ha battuto la Fiorentina con una vittoria che ha portato festa e bonus. La Roma ha invece dominato la partita contro la Fiorentina, grazie anche ai assist decisivi di alcuni giocatori. La squadra nerazzurra ha mantenuto il suo vantaggio in classifica, consolidando il titolo di campione d'Italia. La partita ha visto protagonisti diversi atleti, con azioni che hanno deciso il risultato finale.

? Cosa scoprirai Chi ha alimentato l'attacco della Roma con i suoi assist decisivi?. Come ha fatto l'Inter di Chivu a blindare il titolo scudetto?. Quali giocatori del Sassuolo hanno scardinato la difesa del Milan?. Perché il duello tra Lecce e Pisa ha cambiato le gerarchie?.? In Breve Mancini, Wesley, Koné e Malen segnano per la Roma dopo cross di Pisilli ed Hermoso.. Thuram e Mkhitaryan segnano per l'Inter grazie agli assist di Zielinski e Lautaro.. Berardi e Thorstvedt realizzano per il Sassuolo su passaggi di Laurienté e Thorstvedt.. Lazio batte Cremonese 2-1 con gol di Bonazzoli e Noslin su assist di Floriani Mussolini.. La trentacinquesima giornata di Serie A ha regalato quattro assist decisivi per la Roma all’Olimpico, mentre l’Inter di Chivu ha festeggiato il titolo di campione d’Italia con un 2-0 sul Parma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter campionessa e Roma travolge la Fiorentina: festa e bonus

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