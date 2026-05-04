Serie A la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona Champions

La Roma ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 4-0 nel posticipo di lunedì sera, chiudendo la 35ª giornata di Serie A. La partita si è disputata in una cornice di grande intensità, con la squadra romana che ha dominato l’incontro e ha ottenuto una vittoria significativa in ottica qualificazione europea. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni o episodi particolari di rilievo.

Netta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all’Olimpico, pratica chiusa dagli uomini di Gasperini già nel primo tempo con i gol di Mancini al 13?, Wesley al 17? e di Hermoso al 34?; chiude il tabellino dei marcatori Pisilli al 58?. Con i 3 punti di stasera la Roma sorpassa il Como e si porta al quinto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Juventus che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League, e a -3 dal Milan terzo. La Fiorentina resta invece 16esima a 37 punti, a +9 sulla Cremonese terz’ultima: basterà comunque un solo punto ai viola nelle ultime tre giornate di campionato per assicurarsi la salvezza matematica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona Champions Notizie correlate Serie A, la Roma passa a Bologna con un super Malen e resta in corsa per la zona ChampionsLa Roma supera 2-0 il Bologna al Dall’Ara e conquista tre punti che le consentono di restare in corsa per la zona Champions. Leggi anche: Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A Women | Juventus-Roma | La partita; Ranieri: Mi hanno cacciato. Con la Roma finisce malissimo; Programmazione tv 20ª giornata: Roma-Ternana Women in diretta anche su RaiSport e RaiPlay. Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona ChampionsNetta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all'Olimpico, pratica chiusa ... lapresse.it Roma-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AI giallorossi vogliono approfittare dei passi falsi in campionato di Milan e Juve, cercando di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La Viola per la salvezza ... tuttosport.com Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: segna anche Pisilli, giallorossi a -1 dalla zona Champions Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-j - facebook.com facebook Serie A, la Lazio gela la Cremonese nel recupero: per i grigiorossi la salvezza è sempre più lontana x.com