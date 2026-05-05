L’Inter mantiene una presenza stabile ai vertici del campionato da sette stagioni consecutive. Nei ultimi sei anni, la squadra ha conquistato tre scudetti, grazie alla composizione di due formazioni competitive. La continuità nei risultati si lega a questa doppia rosa, che permette ai nerazzurri di affrontare con successo le diverse competizioni. La gestione della squadra e la capacità di alternare i giocatori sono elementi chiave di questa costanza.

L’Inter è ai vertici da sette stagioni ed è riuscita a vincere tre scudetti negli ultimi sei anni perché ha due ottime squadre. Una è quella che va in campo, l’altra è quella che lavora dietro le scrivanie. Il management nerazzurro non è solo più talentoso rispetto a quello delle rivali, è anche e soprattutto il più affiatato. Non si perde in lotte di potere interne o litigi pubblici, e questo lo rende un’eccezione nel nostro calcio. Una squadra. Quando il capitano-presidente Marotta arriva nel dicembre 2018, trova la coppia Ausilio-Baccin già formata e, da grande dirigente, capisce subito che andava blindata e valorizzata. D’altronde, di Ausilio bisognerebbe rimarcare la camaleontica capacità di lavorare con tutti (da Branca a Sabatini) e tutto (da Moratti a Thohir, passando per Zhang e Oaktree) con uguale efficacia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter al vertice da 7 anni: ecco il segreto dei nerazzurri

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