L’Inter che verrà | ecco i possibili colpi dei nerazzurri

Dopo aver vinto lo scudetto, l'Inter si concentra sui futuri acquisti. La società sta valutando diversi profili per rafforzare la rosa, con particolare attenzione alla possibilità di confermare il successo in campionato e di migliorare le prestazioni in Europa. Marotta e Ausilio stanno analizzando varie opzioni e trattative per i prossimi mesi, con l’obiettivo di completare il mercato estivo. Il nome di Chivu viene citato come possibile nuovo allenatore o figura di riferimento.

Il giorno dopo la conquista dello scudetto, in casa Inter si pensa già alla prossima stagione. Marotta e Ausilio sono al lavoro da tempo per dare a Chivu una rosa rinnovata, che possa confermarsi in Italia ma anche farsi valere in Europa. Tra calciatori in scadenza, qualche big che potrebbe essere ceduto e i nuovi arrivi, saranno tante le operazioni di mercato in entrata e in uscita per il club nerazzurro nella prossima finestra estiva di mercato. La linea guida è quella di svecchiare la rosa, assicurando un mix tra giovani di grandi prospettive ed elementi esperti, senza perdere d’occhio la sostenibilità economica. Il primo cambiamento riguarda la porta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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BOOMMMMM MERCATO INTERECCO IL COLPO DI GENNAIO

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