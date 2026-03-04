Calhanoglu Inter il futuro è ancora un rebus | ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile?

Hakan Calhanoglu rimane un elemento chiave nel centrocampo dell’Inter, grazie alla sua capacità di orchestrare il gioco e di segnare in modo preciso. La sua situazione contrattuale e il possibile addio sono al centro delle voci di mercato, mentre i nerazzurri valutano diverse strategie per il futuro. La questione riguarda anche le mosse da compiere in vista della prossima stagione, senza ancora decisioni definitive.

Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti?di Redazione Inter News 24Futuro Calhanoglu, il centrocampista resta al centro delle dinamiche dei nerazzurri, con la società che valuta l'importanza... Calhanoglu e l'Inter: le strategie nerazzurre per il futuro del centrocampistaNel contesto della squadra, una figura emerge come riferimento tecnico della linea mediana: la sua capacità di leggere gli schemi e di chiudere gli... Inter, il futuro di Calhanoglu è ancora da scrivere: tra rinnovo e Galatasaray, cosa succede; Romano: Inter su Goretzka, confermo tutto. Ecco la situazione. Il futuro di Calhanoglu è…; Calciomercato Inter – Rinnovo Calhanoglu si o no? Cosa trapela. Sky / Inter, futuro Calhanoglu in bilico: rinnovo a cifre diverse o addio? Dipende da…Il centrocampista turco potrebbe lasciare i nerazzurri in estate: prolungamento a cifre diverse o possibile separazione Inter, riecco il tormentone Calhanoglu: 26 milioni sul piatto, c'è già il sostituto Nuove voci sul futuro di Hakan Calhanoglu, sempre inseguito dal Galatasaray e che potrebbe lasciare l'Inter in estate