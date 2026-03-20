Una comunicazione importante arriverà nelle prossime settimane a milioni di italiani, tramite email, posta o aree riservate online. Si tratta di una lettera inviata dalla banca, che può comportare una sanzione fino a 40mila euro se ignorata entro aprile. La comunicazione riguarda un aggiornamento o una richiesta legata ai rapporti bancari in corso. È fondamentale non sottovalutare questa comunicazione e verificarne i dettagli.

C’è una lettera della banca da non ignorare nei prossimi giorni, può costare 40mila euro. Entro aprile arriverà una comunicazione nelle caselle e-mail (o per posta o nelle aree riservate online) di milioni di italiani. Spesso viene archiviata senza essere letta, perché percepita come tecnica e poco comprensibile. Eppure può avere un impatto concreto e significativo sul proprio patrimonio: fino a 40mila euro in meno nel lungo periodo. Si tratta del rendiconto annuale su costi e oneri degli investimenti previsto dalla normativa europea MiFID II. Un documento che, nero su bianco, mostra quanto si paga davvero per fondi comuni, gestioni patrimoniali e altri strumenti finanziari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La lettera della banca che può costarti fino a 40mila euro: perché non devi ignorarla entro aprile

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