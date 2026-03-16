Insulti razzisti contro un giocatore avversario | l' arbitro sospende la partita

Durante una partita tra Tiezzo 1954 e Sacilese a Tiezzo, l'arbitro ha sospeso l'incontro dopo aver ascoltato insulti razzisti rivolti a un giocatore avversario. L’episodio si è verificato in un campo di periferia, suscitando immediatamente la decisione di interrompere la gara. La partita è stata fermata per diversi minuti mentre l’arbitro interveniva per gestire la situazione.

Il fatto è successo a Tiezzo. Preso di mira un calciatore della Sacilese Ancora razzismo nei campi di calcio di periferia. L'ultimo inqualificabile episodio è avvenuto a Tiezzo, durante la partita tra la squadra di casa, Tiezzo 1954 e la Sacilese. Il fatto è avvenuto a due minuti dalla fine della partita quando un giocatore della squadra liventina, ha commesso un fallo ed è stato preso di mira dai tifosi locali. Il giovane, avendo la pelle nera, è stato bersagliato con insulti di matrice razzista e ululati. Il copione di queste situazioni è sempre lo stesso, ormai lo si conosce. La gravità della situazione è stata certificata dall'arbitro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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