Instagram | etichetta IA per i profili dei creator digitali

Meta ha annunciato l’introduzione di un’etichetta su Instagram destinata ai profili dei creator digitali. Questa nuova funzione permetterà di indicare se i contenuti sono stati generati o modificati tramite intelligenza artificiale. La misura riguarda chi utilizza strumenti di IA anziché gli algoritmi di Meta. La novità si inserisce in un quadro di maggiore trasparenza verso gli utenti, che potranno così conoscere meglio l’origine dei contenuti visualizzati.

?? Cosa scoprirai Come cambierà la fiducia verso i creator con questa nuova etichetta? Chi dovrà dichiarare l'uso dell'IA invece degli algoritmi di Meta? Perché Instagram sposta la responsabilità della trasparenza direttamente sui profili? Quali saranno le conseguenze sulla credibilità degli influencer virtuali??? In Breve Responsabilità della segnalazione delegata direttamente ai singoli creator digitali. Integrazione con i protocolli di controllo algoritmico già attivi in Meta. Gestio .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Why Gen Z Can't Get Hired (And Whose Fault It Really Is) | Run The Play Ep. 004

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